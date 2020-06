Davide Lippi: “Borja Valero ha lasciato un grande ricordo a Firenze e viceversa, il resto si vedrà. Chiesa? Commisso non vende facilmente i propri talenti”

Nel corso del prossimo mercato, la Fiorentina potrebbe tornare a fare affari con il procuratore Davide Lippi. Nella sua scuderia c’è anche Leonardo Spinazzola, del quale si parla in ottica viola: “Ho un buon rapporto con questa proprietà che è concentrata sul campionato attuale – ha detto Lippi intervenendo a CasaViola – Ci sarà tempo per snocciolare tutte le varie opportunità che offrirà il mercato. Adesso c’è da raggiungere la salvezza poi ci sarà modo di parlare di tante cose”.

Da Spinazzola a Borja Valero che è in scadenza di contratto con l’Inter: “Intanto sono contento del gol che ha realizzato contro il Sassuolo anche se non è servito ai nerazzurri per vincere la partita. A Firenze ha lasciato un grande ricordo e Borja ha un grande ricordo di questa piazza. Il resto si vedrà”.

Sulla riconferma di Iachini: “Penso che questo allenatore debba giocarsi tutte le carte per arrivare alla riconferma. Iachini si merita questo e c’è tempo per valutare il suo lavoro, mi sembra ingeneroso parlare di questo argomento. E’ arrivato in una stagione particolare e non semplice”.

Infine, su Chiesa: “Penso che Commisso non sia uno che vende facilmente i propri talenti”.