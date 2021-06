Davide Lippi, agente e intermediario di mercato, ha parlato a margine dell’evento di presentazione del calciomercato a Rimini. Queste le sue parole raccolte da TMW a proposito della permanenza di Caceres alla Fiorentina:

“Ha un contratto in scadenza e non penso che resterà. Adesso è in Copa America ma da tempo stiamo lavorando per trovare soluzioni”.