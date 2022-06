Davide Lippi: “Fiorentina in crescita, il mercato verrà fatto con oculatezza ma la squadra sarà migliore. Italiano può attrarre giocatori”

Il noto procuratore Davide Lippi ha parlato a Radio Bruno Toscana del mercato della Fiorentina: “Il progetto viola nasce da quando è arrivato Commisso. La dirigenza sta lavorando per costruire una rosa di livello, investendo sempre di più e migliorando la squadra. Credo che continueranno a spendere in maniera oculata, intervenendo con intelligenza e investendo su giocatori giovani e di valore”.

E poi ha aggiunto: “Torreira e Odriozola sono giocatori di spessore, ma il mercato non dava l’opportunità di acquistarli a titolo definitivo per via dei loro stipendi importanti. Il monte ingaggi non si può cambiare da un all’altro. La Fiorentina è diventata un club appetibile comunque, giocatori come Torreira e Odriozola non sarebbero venuti tre anni fa. Arriveranno calciatori sempre più forti, ma senza un certo fatturato non si possono comprare profili da 50-60 milioni”.

E infine su Italiano: “Ha giovato di un lavoro cominciato tre anni fa, ma ha dato una bella svolta facendo fare alla squadra un salto di qualità importante nel gioco e nei risultati. C’è ancora da migliorare, la Fiorentina ha lasciato per strada troppi punti in partite accessibili, ma il lavoro per ora è ottimo. Un allenatore così può anche attrarre giocatori”.