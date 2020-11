Davide Lippi: “La Fiorentina aveva bisogno di un allenatore che facesse giocare i giocatori nel loro ruolo. Impensabile utilizzare Ribery com’è stato fatto finora”

Il procuratore Davide Lippi, è uno di quelli che ha i maggiori contatti con la Fiorentina attuale. Intervistato da Lady Radio, ha dichiarato: E’ una stagione, quella dei viola, che è chiaro che non possa fare contenti, ma non si può pensare di avere risultati immediati con tutto quello che è successo alla Fiorentina dall’arrivo di Commisso ad oggi. Però è una squadra che mi piace molto, costruita con giovani forti e che aveva bisogno di cambiare guida, perché c’erano dei giocatori che dovevano essere messi nei loro ruoli e Prandelli è una scelta giusta. Giudichiamola tra un anno perché sono convinto che le prospettive potranno cambiare e molto”.

Su Ribery: “Mi immagino che verrà lasciato libero di giocare nella posizione in cui può far male agli avversari, essere decisivo ed essere anche preservato fisicamente. Non si può chiedere ad un giocatore di 37 anni di giocare spalle alla porta e lontano 60 metri dalla porta avversaria”.

Su Pedro: “Penso che sia forte. C’era mezzo mondo dietro a lui prima del suo infortunio. Ha bisogno di minutaggio, di partite. La bontà dell’operazione fatta dalla Fiorentina è dimostrata dal fatto che l’eventuale riscatto del giocatore potrà avvenire ad una cifra superiore rispetto a quella spesa dai viola per prenderlo”.