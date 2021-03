Davide Lippi: “Ribery ha sposato il progetto della Fiorentina. Futuro? Potrebbe restare, non ha preclusioni”

Il procuratore e intermediario di mercato, Davide Lippi, ha parlato di Franck Ribery e di una possibile permanenza alla Fiorentina anche nella prossima stagione a Sky Sport.

Queste le sue parole: “Per il momento, proprio come i compagni di squadra, è concentrato sul campionato e sulla salvezza da ottenere il prima possibile. Dopodiché ci sarà tempo per affrontare l’argomento: Franck si è trovato molto bene a Firenze e ha sposato il progetto dal primo momento. Quindi, ci potrebbe anche essere la possibilità di restare, ma ne parleremo quando sarà il momento con la proprietà. Prima dovranno scegliere l’allenatore del futuro e poi fare programmare. Da parte di Ribery non c’è alcun tipo di preclusione”.