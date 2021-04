Dazn ‘delizia’ i tifosi di Inter e Cagliari: app in tilt nel primo tempo del lunch match. Le insidie per vedere la Serie A dei prossimi anni

La questione dei diritti tv della Serie A ha fatto scalpore perché dopo un ventennio Sky ha perso la sua esclusiva d’eccellenza, a vantaggio di Dazn, la app di video streaming che ha acquisito i diritti per i prossimi 3 anni. Sul servizio che già quest’anno trasmette in esclusiva tre sfide di ogni turno di campionato, sono sempre stati adombrati dei dubbi, vista la necessità di una connessione efficiente, magari tramite fibra. Ebbene, tra le difficoltà del nostro paese c’è anche quella di una diffusione non omogenea della connessione ad Internet e conseguente diverso (mal)funzionamento di Dazn. In questi minuti è in corso il lunch match tra Inter e Cagliari ma di fatto la partita, in gran parte dell’Italia, è visibile solo sul canale 209 di Sky, per chi lo ha attivato. La app invece, quella che poi dal prossimo campionato sarà l’unica piattaforma su cui sarà visibile la Serie A, è in down… nell’auspicio che non lo sia per tutti e tre gli anni di valenza dei diritti.