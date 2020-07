DAZN si riprende la Fiorentina ed è in arrivo anche la tripletta

Da Dazn…a Dazn. Per chi vuol seguire la Fiorentina in televisione non c’è da cambiare canale perché i viola a Lecce saranno ancora una volta riproposti dalla nuova piattaforma a pagamento. Era successo col Verona e risuccederà anche con il Torino nel prossimo fine settimana, quindi una bella tripletta.

Per quanto riguarda il match di domani, fischio d’inizio previsto per le ore 21.45. Ricordiamo anche che chi non potrà vederla davanti ad uno schermo o ad un telefono, potrà seguire la diretta testuale dell’incontro su Fiorentinanews.com in maniera ovviamente gratuita e con i commenti dei lettori.