DAZN trasmetterà alcune amichevoli estive: tra queste, ce n’è anche una della Fiorentina. I dettagli

L’emittente streaming DAZN trasmetterà le amichevoli estive principali delle squadre di Serie A TIM, in attesa dell’inizio del campionato. In un primo momento, i club trasmessi erano esclusivamente Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Roma e Sampdoria. Adesso, l’offerta si è allargata.

Secondo quanto riportato da Calcioefinanza.it, saranno trasmesse anche alcune partite amichevoli precampionato di Fiorentina, Torino e Udinese. La Viola scenderà in campo contro il Galatasaray il 30 luglio alle ore 19:00, in Austria (dove la squadra si recherà dopo Moena per la seconda parte della preparazione estiva, ndr), più precisamente a Grodig: DAZN trasmetterà il match.