De Agostini: “Contro la Fiorentina una Juventus distratta anche se due episiodi hanno indirizzato il match a favore dei viola”

Intervistato da TuttoJuve, l’ex calciatore bianconero Luigi De Agostini è tornato a parlare della sconfitta della squadra di Pirlo contro la Fiorentina: “E’ stata la prima sconfitta in campionato, però non è mai apparsa del tutto continua. Al contrario della coppa, dove invece a parte la battuta d’arresto con il Barcellona è stata più costante nei risultati. Sicuramente con la Fiorentina c’è stata qualche distrazione di troppo, prender gol subito e l’espulsione di Cuadrado hanno indirizzato la partita. Anche in 10 la Juve è riuscita a tenere in equilibrio la partita, poi con i due gol nel finale non c’è stata più storia”.

