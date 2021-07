De Bertol: “Ormai siamo affezionati alla Fiorentina, speriamo di portarle bene e di accoglierla anche nei prossimi anni”

Ad accogliere la Fiorentina a Moena c’era anche il presidente dell’APT Val di Fassa, Filippo De Bertol che ha auspicato una prosecuzione del sodalizio per i prossimi anni (questo è il nono ritiro per la società viola, che ha saltato solo il 2020 per ovvi motivi ndr): “Oltre l’amicizia che ci lega a questa squadra, nel cuore della Val di Fassa, ci aspettiamo che i nostri ospiti possano trovarsi bene e che l’aria della Valle possa dare il suo frutto e benessere ai calciatori, che faccia bene e porti esito nel corso del campionato. I tifosi a Moena portano un po’ di normalità, sembra di vivere una normalità che stavamo aspettando, la Valle si è colorata di viola, che è simile anche al nostro colore tipico. Fiorentina anche in futuro? Come dicevo prima, ormai siamo affezionati, in collaborazione con la Provincia cercheremo di essere ancora partner di questo progetto che è molto importante per noi”.