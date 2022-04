De Biasi: “L’Udinese è più forte di quanto racconti la classifica. Fiorentina favorita, ma…”

Il commissario tecnico dell’Azerbaijan (ed ex allenatore dell’Udinese) Gianni De Biasi ha parlato a Radio Bruno Toscana in vista della gara odierna tra la Fiorentina e i bianconeri: “La Fiorentina non deve fare l’errore di sottovalutare questa partita. Io penso che l’Udinese abbia molte qualità, più di quanto racconti la classifica. Ha tenuto testa a squadre come Lazio, Roma e Milan e ci sono giocatori che possono impensierire anche la Viola, come Molina e Deulofeu“.

Sulla Fiorentina: “Nonostante l’alto rischio del match, partirà senza dubbio favorita. È importante anche il fattore casa, darà una mano il Franchi che ha voglia di riscatto dopo la sconfitta a Salerno. Si vede che Italiano ha sposato il progetto viola”.