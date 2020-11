De Falco: “La Fiorentina di Prandelli una grande incognita per il Benevento. Firenze? Mi godei più la città che il campo”

Più che a Firenze, Andrea De Falco è stato protagonista a Benevento e da doppio ex ha parlato così a Ottopagine.it della sfida che attende i due club tra una settimana: “E’ sempre un’incognita incontrare una squadra che ha appena cambiato tecnico, perché non ti puoi basare sui dati delle ultime partite. Conterà l’atteggiamento, entrambe le squadre vogliono dimostrare qualcosa. Ricordi alla Fiorentina? Ne ho di molto belli, fu la mia prima avventura fuori casa. C’era una società nuova, che stava muovendo i primi passi in Serie A. Riuscii a godermi più la città, perché in campo feci molto poco: ero il più giovane della rosa”.

