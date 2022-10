De Gennaro: “Ero convinto che Cabral potesse fare benissimo alla Fiorentina, non me lo spiego questo rendimento…”

Di stanza in Svizzera dove è ds dell’Yverdon, Marco De Gennaro a Radio Bruno ha parlato proprio di Carbal, che ai tempi del Basilea vedeva da vicino:

“Sono sorpreso perché pensavo veramente che Cabral potesse fare molto bene in Italia, è un calciatore brasiliano ma che si è adattato bene in Svizzera. Ha le caratteristiche per fare bene per fisicità, per doti tecniche, evidentemente non ci è riuscito. Quando ci siamo sentiti, dicevamo che avrebbe potuto trovare spazio nel turn over ma non è successo per cui credo che sia uno dei primi candidati per andare in prestito altrove. A Napoli fece gol che non arrivò per caso, in Svizzera ne abbiamo visti tanti di questi gol. E’ stato anche un ottimo assist man. C’erano tutti i presupposti per vederlo far bene con la Fiorentina, c’è sicuramente qualcosa che non va. Sono sicuro che farà di nuovo bene in futuro, magari in prestito, e chissà poi sarà possibile reintegrarlo quando di sarà rigenerato”.