De Grandis: “Il Milan ha messo sotto la Fiorentina ma è incappato in una pessima giornata di Tatarusanu”

Il giornalista di Sky Sport Stefano De Grandis ha parlato a milannews.it tornando sulla partita tra i rossoneri e la Fiorentina: “La squadra di Pioli ha fatto una buona partita. È chiaro che il risultato finale condiziona sempre i giudizi, ma il Milan ha giocato bene. Nel primo tempo sono andati sotto per un infortunio della coppia Tatarusanu–Gabbia, con il portiere che ha colpe maggiori”.

E poi ha aggiunto: “Quando è andato in svantaggio il Milan stava giocando meglio e anche dopo l’1-0 aveva messo sotto la Fiorentina. Ha avuto il torto di subire due gol in una giornata, secondo me, non brillante del suo portiere. Poi nel secondo tempo aveva quasi ritirato su la partita. È una battuta a vuoto ma è anche vero che ci sono state altre partite vinte dal Milan pur giocando peggio dell’avversario”.