De La Cruz pronto a misurarsi in Europa. La Fiorentina lo segue, ma il costo…

Nicolas De La Cruz è uno dei protagonisti in questi giorni nella Copa America. Il giocatore di proprietà del River Plate è uno dei titolari nella nazionale uruguaiana che partecipa alla competizione.

Di lui ne parliamo perché è uno dei giocatori sudamericani che la Fiorentina segue con attenzione. E’ un centrocampista con doti maggiormente offensive che, all’età di 24 anni, si sente pronto per misurarsi in Europa.

Il problema per lui in questo momento è il costo del cartellino che si aggira sui 20 milioni di euro. C’è però la possibilità di poter trattare con il River perché non sta attraversando un grande momento dal punto di vista economico, anche a causa del Covid, e che non può permettersi un ingaggio alto (per i parametri argentini) come quello che prende il giocatore.