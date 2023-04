De Laurentiis: “Nardella è nemico del calcio italiano, il povero Commisso ha le mani nei capelli. Così non andiamo da nessuna parte: Cecchi Gori aveva ragione”

Intervenuto al Merger&Acquisition Summit 2023 organizzato da Il Sole 24 Ore, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha discusso del tema stadi, attaccando direttamente il sindaco di Firenze Dario Nardella per la gestione del nuovo impianto della Fiorentina:

“Quello degli stadi è un problema. Quando diciamo che dobbiamo rifarli, per chi li vogliamo rifare? Per farceli distruggere? Tempo fa fu gettato un motorino dagli spalti di San Siro, l’anno scorso si lucrava in maniera illegale. Ieri al CONI un signore di Firenze illustrava la facilità di costruire gli stadi, e Fenucci del Bologna mi raccontava di tutte le sue difficoltà per l’impianto rossoblù. Siamo il paese delle sovrintendenze, basterebbe cedere alle società che vogliono investire e dare ad esse le autorizzazioni. Poi vietano di mettere mano il comparto residenziale. Qualche anno fa visitai lo stadio dell’Arsenal, aveva diversi salottini, dopo un po’ rimasti invenduti. Loro hanno avuto la possibilità di costruire e intervenire sul residenziale, guadagnandoci”.

Poi chiama in causa Nardella: “L’attuale sindaco di Firenze è nemico del calcio italiano, il povero Commisso ha le mani nei capelli e mi dice “Aurelio, non so come fare, non posso fare nulla”. Ma questo è il calcio? Cecchi Gori quando prese la Fiorentina mi diceva “Ci lamentiamo del cinema, ma non sai nel calcio cosa passa”. Aveva ragione, me ne sono accorto. Così non andiamo da nessuna parte“.