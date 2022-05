De Laurentiis paga i 15 milioni del riscatto: il Napoli conferma il cardine del suo centrocampo

A differenza della Fiorentina, che ancora non ha esercitato la clausola di 15 milioni del riscatto di Lucas Torreira dall’Arsenal, c’è un’italiana che non si è fatta sfuggire l’occasione. Come comunicato dalla stessa società partenopea, il Napoli si è assicurato le prestazioni sportive di Andrè Zambo Anguissa, pagando il riscatto di 15 milioni di euro dal Fulham.

Il patron azzurro Aurelio De Laurentiis ha commentato: “E’ un piacere averti ancora con noi”. Confermando di fatto una delle pedine cardine del centrocampo di Spalletti, il possente camerunense che opera davanti alla difesa. Aspettando di vedere cosa deciderà la Fiorentina con Torreira (intanto la scadenza del 31 maggio si affretta) c’è una società in Italia che non si è fatta scappare la ghiotta opportunità.