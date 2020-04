De Luca: “Commisso vuole investire molto, ma occhio a non fargli perdere la pazienza”

Questo pomeriggio il giornalista sportivo Massimo De Luca è intervenuto a Radio Bruno per fare il punto della situazione della situazione e per dare un commento a quanto venuto negli ultimi 12 mesi in casa Fiorentina, con particolare riferimento all’avvento alla presidenza del club da parte di Rocco Commisso. Queste le sue parole: “Il nuovo presidente è una persona seria e mi sta molto simpatico: nonostante il suo aspetto gioviale e quasi cameratesco, è un imprenditore con basi molto solide. In pochi mesi ha dimostrato di possedere una grande passione per il calcio, cosa che sia Pallotta con la Roma che il Fondo Elliot con il Milan non hanno minimamente dimostrato. Credo che Commisso interpreti questa nuova avventura come una sfida personale, sono convinto che darà tutto se stesso per la Fiorentina investendo grandi cifre. L’ultima sessione di mercato lo ha dimostrato. Oltre a questo però va tenuto conto anche di un altro fattore: siamo tutti d’accordo nel dire che investire in Italia sia molto difficile. Basta vedere quanto occorre per costruire uno stadio: spesso serve l’aiuto del padre eterno, e in alcuni casi non basta. I tifosi della Fiorentina possono stare tutto sommato tranquilli anche se proprio per questi motivi potrebbe esserci un’incognita. Non vorrei Commisso, visti i lunghi iter burocratici dello stato italiano, non possa arrivare al punto in cui perde la pazienza e molla tutto”.