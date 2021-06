De Maggio: “Gattuso non venga a fare la morale a noi, il suo comportamento a Firenze è stato bruttissimo”

Il giornalista Valter De Maggio ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli della vicenda tra Rino Gattuso e la Fiorentina. Queste le sue parole: “L’ho sempre difeso anche quando nessuno lo voleva più, poi qualcosa è cambiato in lui. Il suo comportamento con la Fiorentina è stato davvero brutto, non venga a fare la morale a noi se De Laurentiis cerca altri allenatori mentre lui era sotto contratto anche se era chiaro che se ne sarebbe andato via a fine stagione. Ancora deve studiare per diventare un grande uomo Gattuso”.