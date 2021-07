De Maggio: “Ho saputo quanto guadagnava Antognoni alla Fiorentina. Una cifra sostenibilissima, eppure…”

Il giornalista Valter De Maggio ha parlato a Radio Kiss Kiss della vicenda tra Antognoni e la Fiorentina. Queste le sue parole: “Ho saputo che Antognoni alla Fiorentina guadagnasse sessanta-settanta mila euro annui, circa sei mila euro al mese. Per una società di calcio come quella viola non è un costo alto da sostenere, nonostante questo hanno deciso di separare le loro strade. Fossi in De Laurentiis al Napoli, per quella cifra, chiamerei in società Christian Maggio”.