De Maggio: “La Fiorentina ci ha riprovato per Milik con un’offerta da 15 milioni, ma il giocatore non ne vuole sapere”

A Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato il direttore, nonchè giornalista di Sport Mediaset, Valter De Maggio, rivelando un’indiscrezione secondo la quale la Fiorentina ci avrebbe riprovato per Arkadiusz Milik. Queste le sue parole: “Mi risulta che al Napoli sia arrivata un’offerta introno ai 15 milioni da parte della Fiorentina, ma il giocatore polacco ha fatto sapere che non ha intenzione di accettare Firenze come destinazione. Non ne vuole sapere“.

0 0 vote Article Rating