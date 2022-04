De Magistris: “Abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti: a Torino lo faremo. Cabral o Piatek? Meglio puntare sul giocatore di proprietà”

L’ex nuotatore della Rari Nantes Florentia e tifoso della Fiorentina Gianni De Magistris è intervenuto a Radio Bruno in merito alla partita di Coppa Italia di domani contro la Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Le partite vanno giocate: la Fiorentina deve andare a Torino con la seria intenzione di vincere. Dobbiamo provarci. Qualora non dovesse passare il turno, non ne farei un caso. Abbiamo già dimostrato di poter mettere tutti in difficoltà. Sul ballottaggio tra Cabral e Piatek, credo che sarà il centravanti brasiliano ad essere schierato dall’inizio. Cabral è in crescita e di nostra proprietà, è giusto puntare su di lui”.