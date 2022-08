De Magistris: “Capisco Lippi o Gasperini, ma mai mi sarei aspettato che i tifosi avrebbero attaccato Spalletti. Ma lui ha le spalle larghe, poteva fare qualche battuta e andar via”

L’ex campione della pallanuoto fiorentina e italiana e grande tifoso viola, Gianni De Magistris, interpellato da La Gazzetta dello Sport, ha commentato quanto accaduto al Franchi al termine del match contro il Napoli: “Mai mi sarei aspettato che i tifosi attaccassero Spalletti. Era benvoluto, era uno dei tecnici con Italiano candidati alla panchina. Capisco Lippi, toscano della Juve, o Gasperini, con cui c’è stata ruggine. ma Luciano ha spalle larghe ed esperienza, poteva fare qualche battuta e andar via…”.

Poi ha aggiunto: “Per fortuna quelli che esagerano sono pochi. Di solito sto dalla loro parte, ma sono comunque strabiliato. In questi tempi brutti tra guerre e pandemie, perché non rilassarsi godendosi la gara? Purtroppo è un problema generale, non solo viola”.