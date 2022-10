De Magistris: “La Fiorentina non ha finalizzato chissà quanto, si potevano fare 6-7 gol. Che bello l’abbraccio Kouamé-Italiano”

L’ex pallanuotista e tifoso viola Gianni de Magistris ha parlato a Radio Bruno Toscana, in riferimento alla bella vittoria della Fiorentina contro l’Heart of Midlothian: “Per una parte del primo tempo, la squadra mi sembrava quasi addormentata, poi alla fine è andata diversamente, per fortuna. Se posso fare un appunto, secondo me c’era la possibilità di fare anche 6-7 gol, giusto per trovare il pelo nell’uovo. Non mi sembra che la Fiorentina abbia finalizzato quanto avrebbe dovuto o potuto, ancora una volta“.

E aggiunge: “L’abbraccio di Kouamé con Iitaliano lo metto al primo posto. Mi è piaciuto molto. Gol? Ho notato che i primi due sono arrivati da passaggi dall’esterno, Terzic e Biraghi. Ieri, finalmente, hanno imbeccato i cross giusti per finalizzare. Questo significa valorizzare le punte che hai davanti“.