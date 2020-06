De Magistris: “Mi auguro che Commisso non faccia la stessa fine dei Della Valle per lo stadio”

L’ex giocatore fiorentino di pallanuoto, Gianni de Magistris è intervenuto a Radio Bruno parlando di Stadio: “A me piace lo sport giocato. Ho sempre preferito avere lo stadio a Firenze città, ma la città metropolitana assumerà sempre più importanza. Ho letto di un 2024, tralasciando i vincoli, mi preoccupano tante cose esterne come la viabilità. Della Valle ci aveva messo la volontà, mi auguro che Commisso non faccia la stessa fine, ovvero che si arrenda di fronte alle difficoltà. Per me i monumenti sono altri, non il Franchi. La mia paura è che Commisso si stufi. E’ una situazione complicata e i tempi si allungano.

