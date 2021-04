De Magistris: “Rinnovo Ribery? Ci sono altre idee risparmierei due milioni, sennò ci penserei…”

Gianni De Magistris, intervenuto su Radio Bruno, ha parlato del momento della Fiorentina, del prossimo allenatore e del rinnovo di Ribery. Ecco le sue parole: “De Zerbi mi piace molto, mi pare molto equilibrato e con buon carattere. La squadra gioca bene e ha le idee chiare, non mi dispiacerebbe vederlo a Firenze. La Fiorentina di oggi ha però troppi se e troppi ma, bisogna trovare la formula per vincere sempre. È una questione di testa, di approccio: da troppo tempo i viola navigano in queste acque. Ora deve davvero diventare una squadra”.

Ribery? “Quando gioca fa ancora la differenza. Non dimentico certe prestazioni, dovrebbe però centellinarsi ed essere una sorta di allenatore in campo, il braccio destro del tecnico. Certo, se vuole giocare sempre e a ogni sostituzione deve alzare gli occhi al cielo… Il discorso è: ci sono altre idee? Se sì allora magari risparmio 2 milioni, sennò ci penserei. Non discuto Ribery, anche a 38 anni, seppure non sia bomber ti può far vincere da solo”.