De Marco: “Chiunque avrebbe fischiato rigore per la Lazio contro la Fiorentina, il contatto c’è stato e non ho visto niente di scandaloso”

La stragrande maggioranza di opinionisti, commentatori e addetti ai lavori, continua a criticare ferocemente l’arbitro Fabbri per quel che ha combinato durante Lazio-Fiorentina. Fa eccezione in questo senso l’ex direttore di gara, Andrea De Marco, il quale, intervistato da Cittaceleste.it, ha detto: “L’ho rivisto più volte e chiunque avrebbe fischiato rigore, non è uno dei casi in cui il Var può intervenire. Il contatto c’è stato, è vero che Caicedo si trascina la gamba però non ho visto niente di scandaloso. Secondo me non doveva intervenire il Var, ma stava alla discrezionalità dell’arbitro decidere cosa fare. Nel caso in cui il Var lo avesse richiamato, io non sono certo che non avrebbe confermato il rigore. Sono scelte soggettive”.

