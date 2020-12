De Paul e una frase da bandiera: “Non andrò mai via da Udine chiedendo la cessione o sbattendo la porta”

C’era una volta la Fiorentina e un corteggiamento infinito nei confronti di Rodrigo De Paul. Il numero 10 dell’Udinese dopo essere stato a lungo tentato anche nell’ultima estate (ovviamente non solo dai viola) ha deciso di rimanere in bianconero onorando il proprio contratto. Decisione che ha ribadito anche a Sportitalia: “Non andrò mai via da Udine chiedendo la cessione o sbattendo la porta. Qui mi trovo bene, mi hanno cresciuto e io non ho intenzione di andarmene”. Un’affermazione che fa sicuramente onore al trequartista dell’Udinese.

