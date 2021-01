De Paul il nuovo gioiellino della scuderia Raiola? Intanto due inglesi provano a prenderlo già a gennaio

Che l’avventura di De Paul sia agli sgoccioli lo si era capito da tempo, nonostante l’Udinese abbia fatto miracoli per trattenerlo anche questa estate. Il giocatore ha promesso: “Non chiederò mai la cessione alla società, ma voglio giocare la Champions League“. Come riporta SportMediaset per lui si sarebbero già fatte sotto Liverpool e Leeds, pronte a contenderselo già a gennaio. Difficilmente però i bianconeri se lo faranno scappare a stagione in corso.

Il destino dell’argentino però potrebbe dipendere anche da un altro fattore, visto che durante le vacanze natalizie (come riportato da Tuttomrcatoweb.com) De Paul ha avuto un contatto con Mino Raiola, che lo vorrebbe acquistare nella sua scuderia. Che questo possibile cambio di agente possa aprire nuove strade per il futuro dell’argentino?