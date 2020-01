Nei giorni scorsi (LEGGI QUI) il nome di Rodrigo De Paul è tornato al centro di alcune voci di mercato, con la Fiorentina che sarebbe stata forte sull’argentino. Secondo quanto raccolto da tuttomercatoweb.com però, difficilmente il centrocampista lascerà l’Udinese in questo mercato di gennaio e in questo senso c’è da registrare anche la partenza dell’agente del giocatore, tornato in Argentina.