De Paul, l’Udinese non abbassa le pretese: il rifiuto alla proposta dello Zenit

Il club campione di Russia, che dopo 9 turni guida anche l’attuale classifica insieme allo Spartak Mosca, ha messo sul piatto 30 milioni di euro per il centrocampista argentino. Offerta importante, ma che non porterà alla fumata bianca: l’Udinese, infatti, per dar via la stella della sua squadra chiede 40 milioni di euro.