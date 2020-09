Il sogno di Commisso si chiama De Paul. E con la cessione di Chiesa…

C’è un nome che intriga molto il proprietario della Fiorentina, Rocco Commisso, ed è quello dell’argentino dell’Udinese, Rodrigo De Paul. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport. Sul quotidiano sportivo si legge anche che piace a tanti ma che è ancora bloccato a Udine per le alte richieste da parte dei Pozzo. Ma con i soldi che Chiesa potrebbe portare in dote ecco che la situazione potrebbe cambiare radicalmente per i viola.

