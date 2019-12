De Paul segna e “sfida” i tifosi dell’Udinese

Nel primo anticipo della 17° giornata di Serie A tra Udinese e Cagliari sul tabellino dei marcatori è finito anche l’obbiettivo della passata sessione di mercato della Fiorentina: stiamo parlando del centrocampista argentino Rodrigo De Paul. Il numero 10 bianconero, a segno al 39′ con un preciso destro al giro all’incrocio dei pali, ha però esultato polemicamente verso i proprio sostenitori.

Dopo il gol De Paul si è portato le mani alle orecchie invocando ai fischi, fischi che fino a quel momento in più occasioni aveva stuzzicato il Jolly di mister Gotti. In estate il pressing della Fiorentina e di Daniele Pradè aveva fatto vacillare il centrocampista argentino, che a metà agosto sembrava vicino a vestire la maglia viola. Chissà se nei prossimi mesi, plausibilmente in ottica estiva, il giocatore non potesse decidere di cambiare aria e di vagliare ogni opportunità.