“De Paul sposta gli equilibri. Sarebbe un grande colpo per la Fiorentina, ma sarà difficile accaparrarsi un giocatore del genere”

Rodrigo De Paul è senza dubbio la stella dell’Udinese, prossimo avversario della Fiorentina. Inseguito dal club viola per almeno due sessioni di mercato, il numero 10 dell’Udinese potrebbe lasciare il club di Pozzo la prossima estate, destinazione ancora da capire, visto che su di lui hanno messo gli occhi diverse squadre, non solo in Italia. Per questo portarlo a Firenze sarà tutt’altro che facile, se non impossibile, come spiega Giovanni Bia, ex giocatore dell’Udinese e oggi intermediario di mercato. Questo un estratto delle sue parole a Lady Radio:

“De Paul è un giocatore che sposta gli equilibri e sarebbe un grande colpo per la Fiorentina. Credo però che sarà difficile accaparrarsi un giocatore del genere, che fa gola a molti club importanti e che può avere l’ambizione di andare in un club che gioca le Coppe. Martinez Quarta? L’ho seguito a lungo in Argentina, mi piace molto perchè è uno dei pochi difensori che sa ancora marcare alla vecchia maniera, adattandosi allo stesso tempo al calcio”.