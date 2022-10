De Petrillo: “Avrei preferito che Zurkowski fosse andato a Empoli. Dargli più minutaggio sarebbe la scelta più logica anche per la società”

Alessio De Petrillo, vice commissario tecnico della Polonia, è stato intervistato da Radio Bruno per parlare del giocatore polacco viola che andrà ai Mondiali, Szymon Zurkowski. Sentite cosa ha detto:

“Per noi è un giocatore importante e non credo sia a rischio la sua convocazione nonostante questa situazione. Speravo potesse avere un più minutaggio e sinceramente avrei preferito che fosse andato a giocare, a Spezia o Empoli“.

E ancora: “Nell’ultima in Nazionale ha giocato da titolare contro il Galles e ha fatto bene, ma quando non giochi ti manca fluidità. Credo che sia un capitale per la Fiorentina, potrebbe giocare un Mondiale da titolare, quindi dargli qualche minuto sarebbe nella logica anche della società. Stiamo parlando di un centrocampista che la scorsa stagione ha fatto 5 gol e tanti assist in Serie A”.