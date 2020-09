De Ponti: “Commisso preoccupato dal fatto che in Italia non si può muovere una pietra senza smobilitare 200mila persone”

A Lady Radio ha parlato il direttore del Corriere Fiorentino Roberto De Ponti, la cui intervista al presidente Rocco Commisso è uscita stamani sulle colonne del giornale fiorentino. Queste le sue considerazioni sul numero uno della Fiorentina: “Ieri ho incontrato Rocco Commisso per la prima volta. Ha molta voglia di fare. Sostiene che lo stadio non sia l’aspetto principale ma che lo sia una Fiorentina forte e competitiva. Ma per arrivare ad essere forti serve uno sviluppo degli introiti, raggiungibile solo con il nuovo stadio. Commisso ha sottolineato che la Fiorentina non aveva immobili di proprietà, nemmeno una sede. La mia idea è che per lo stadio l’ipotesi più percorribile sia quella del Franchi. Il presidente è preoccupato dal fatto che in Italia non si può muovere una pietra senza smobilitare 200mila persone. Sulle dichiarazioni contro la politica parlava in generale. Non mi ha parlato di Chiesa, credo che alla fine se ne andrà”.

