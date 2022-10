De Ponti: “Un giornale deve scrivere delle difficoltà di una squadra. La società non può dire: ‘Non vi parliamo perché siete cattivi’. Non capisco…”

A Radio Bruno ha parlato il direttore del Corriere Fiorentino Roberto De Ponti, analizzando la situazione tesa che si è creata tra la proprietà viola e la testata giornalistica negli ultimi tempi. Queste le sue parole:

“Se un giornale vede la squadra andare male, è ovvio muova delle critiche su ciò che non va. Bisogna scrivere anche delle difficoltà. Dall’altra parte non possono dire: “Noi non parliamo con voi perché siete cattivi nei nostri confronti”. Ci sono stati momenti di attrito molto pesanti tra noi e la Fiorentina, ma nel momento in cui Commisso ha fatto la battaglia contro agenti e procuratori, noi siamo stati gli unici a portare avanti un’inchiesta sul tema. Non capisco sinceramente il motivo di questi rapporti tesissimi”.