De Rossi alla Fiorentina? Una idea “pazza” anche per i tifosi non italiani

La notizia del possibile arrivo di Daniele De Rossi come allenatore della Fiorentina ha creato forti polemiche tra i tifosi della squadra viola. Sui social, infatti, i commenti sono stati tanti e per di più negativi. Un po’ perchè la società di Rocco Commisso non sta esprimendo un buon calcio ed un po’ perchè De Rossi è un autentico neofita della panchina.

Non tutti criticano, ma alcuni tifosi sudamericani sostengono l’idea, tra questi molti del Boca, come chi scrive: “Da oggi tifiamo tutti la Fiorentina”

Oppure c’è chi spera che Daniele De Rossi “superi le aspettative”

i don’t think they’re going to get relegated but then again i only know small aspects of fiorentina lol. hope de rossi exceeds expectations

— ogeiD 🇵🇪🇯🇵🇸🇻 (@miasanmunich) July 3, 2020