De Rossi: “Fiorentina? Mi piacerebbe iniziare ad allenare in una piazza calda”

In estate Daniele De Rossi è stato accostato alla Fiorentina, ma alla fine Commisso ha deciso di confermare Iachini sulla panchina viola. L’ex calciatore della Roma ha parlato alla Bobo TV, il canale Twitch di Christian Vieri.

Queste le sue parole: “Finché non inizi non sai se sei pronto. Comunque a livello legale non avrei potuto allenare la Fiorentina, non avevo il patentino. Ma comunque bisogna buttarsi, se accetti un’avventura del genere ti senti pronto, poi ci sono da vincere le partite e da fare i punti. Io vedo papà che allena la Primavera della Roma, con molta meno pressione, ma quando perde è sempre nervoso. Io sono elettrizzato all’idea di iniziare e farlo in una piazza calda mi piacerebbe tantissimo“.

De Rossi affronta poi altri temi: “Non c’è un mio calcio, non ho niente da inventarmi. Il calcio è stato inventato da gente più brava, c’è da prendere spunti. Quando inizi ti relazioni con quelli più bravi, per me il più forte di tutti è Guardiola, lui ha capovolto il calcio, il problema è che tutti prendono da lui ma non tutti sono bravi come lui. Lui già da calciatore aveva la testa da allenatore, vedeva un calcio diverso”.