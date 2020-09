De Rossi: “La Fiorentina sarebbe un’opportunità importante. Ci andrei a piedi in una piazza così”

Nel recente passato si era parlato di un possibile approdo di De Rossi alla Fiorentina come sostituto dell’attuale tecnico Iachini. L’ex capitano della Roma è stata un’ipotesi subito smentita dalla dirigenza gigliata visto e considerato anche la mancanza del patentino da allenatore. Patentino che De Rossi si dice pronto a prendere, per poter intraprendere la carriera da allenatore. Incalzato su un possibile futuro sulla panchina viola, il campione del mondo del 2006 ha risposto così: “La Fiorentina sarebbe un’opportunità importante. Ci andrei a piedi in una piazza così. Chiunque andrebbe in una piazza come quella”.

