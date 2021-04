De Rossi rassicura tutti: ” Ho una polmonite bilaterale. Mi hanno detto che se non fossi venuto in ospedale…”

In un video inviato agli amici Daniele De Rossi, ricoverato all’ospedale Spallanzani per curarsi dal coronavirus, ha spiegato le sue reali condizioni di salute. L’ex giallorosso, dopo ore di attesa, torna a parlare raccontando gli attimi di paura vissuti. Queste le parole pubblicato quest’oggi da Sportmediaset: “Mi alzato dalla sedia ma senza farlo in maniera troppo veloce, normale come sempre e ho avuto un mezzo mancamento. Sentivo tutto ovattato, ho barcollato e mi sono messo paura: ho subito chiesto di fare un controllo. Sono venuto qui allo Spallanzani ed ho scoperto di avere la polmonite interstiziale bilaterale, non a un livello gravissimo però ce l’ho, era meglio se non ce l’avevo. E mi hanno detto soprattutto che se non fossi venuto avrei rischiato molto di piu. Non è uno stadio al limite ma non è neanche un Covid da curare a domicilio”