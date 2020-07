De Rossi svela i suoi piani per il futuro: “Vorrei fare l’allenatore del Boca Juniors”

Daniele De Rossi, negli ultimi giorni accostato fortemente alla Fiorentina come allenatore per la prossima stagione, ha parlato al quotidiano argentino La Naciòn: “Ho in testa l’idea di tornare al Boca Juniors come alleantore. Potrei essere l’ultimo della lista, ma la mia idea è quella. Se le cose fossero andate bene, avrei già incontrato Burdisso. Il giorno in cui ho firmato la risoluzione ero negli uffici della Bombonera e improvvisamente ho alzato la testa e la Copa Libertadores era lì, in una vetrina. E mi sono detto: “Non ho lasciato nulla da calciatore, ecco perché voglio tornare come allenatore perché questa squadra è nel mio cuore”. Ho già detto a Paolo Goltz che lo voglio come assistente di campo”.

