De Santis a FN: “Mercato viola conservativo, in linea con squadre messe meglio in classifica. In attacco…”

A Fiorentinanews.com ha parlato il procuratore di mercato Lorenzo De Santis, direttamente dallo Sheraton per l’ultimo giorno di mercato: “Con Amrabat ancora in viola è stato un mercato conservativo, in linea con tante squadre in Italia, anche più in alto in classifica. Brekalo potrebbe essere un innesto importante se ritorna a essere quello ammirato a Torino. Sirigu a mio avviso porta esperienza e personalità Gollini non è mai entrato a pieno nei meccanismi viola. Molto passerà anche dai lungodegenti, Nico e Sottil su tutti.

Lo avevamo detto, non era semplice trovare una punta. Hanno cercato Boga, ma poi è esploso con l’Atalanta. Anche Belotti poteva essere un’opzione, ma ora Italiano pensa a mettere qualche seconda punta là davanti. Sabiri? Ha fatto un grande mondiale. Ha talento, è buona mossa in anticipo per l’estate”