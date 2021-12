De Santis: “Agustin Alvarez è più di una semplice suggestione per la Fiorentina. Ecco il suo prezzo”

L’intermediario di calciomercato Lorenzo De Santis ha parlato delle ultime novità in casa Fiorentina a Lady Radio.

Queste le sue parole: “Agustin Alvarez è più di una semplice suggestione per la Fiorentina, il profilo è veramente forte e questo può essere un momento particolarmente propizio per fare un tentativo. E’ un numero nove con senso del gol e molta personalità. L’unico piccolo neo è che non ha il passaporto comunitario, ma per un giocatore del genere si potrebbe anche chiudere un occhio. Lasciandolo magari qualche mese in Uruguay per farlo maturare ulteriormente. Prezzo? Non più di dieci-dodici milioni più bonus”.

Continua così De Santis: “Ikonè è molto vicino alla Fiorentina. I tentativi del Lille per farlo restare stanno andando a vuoto, la società viola è forte di un accordo di massima col giocatore e la situazione non è lontana dalla conclusione. Oltre agli acquisti, la Fiorentina deve valutare almeno una cessione: sappiamo che quella di Amrabat a titolo definitivo non è facile. Castrovilli? Bisognerà capire se e quando tornerà il giocatore che conosciamo perché ultime problematiche ne hanno condizionato il rendimento