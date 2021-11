De Santis: “Alvarez ricorda Lautaro Martinez, serve giocare d’anticipo. Mayoral sarebbe un ottimo profilo per la Fiorentina”

L’operatore di mercato Lorenzo De Santis è intervenuto a Lady Radio per discutere delle vicende di casa Fiorentina.

Ecco le sue dichiarazioni: “Borja Mayoral? Sono convinto da tempo che sarebbe un ottimo profilo, sia per quello che ha dimostrato alla Roma nella passata stagione che per i piani del Real Madrid. Ad oggi, è la riserva della riserva nell’attacco di Mourinho, che proprio non lo vede. Credo che la Fiorentina possa essere più di un’idea perché non ha un vice Vlahovic, visto che Kokorin non c’è mai stato. Avere un attaccante da far subentrare o da affiancare al serbo sarebbe un qualcosa di positivo”.

Continua così De Santis: “L’attaccante è l’unico ruolo in cui i numeri determinano il suo rendimento: nella passata stagione, Mayoral ha segnato diciassette gol. Vede la porta, ma è bravo anche spalla alla porta e nel servire assist ai compagni. Julian Alvarez? Conta molto il fattore tempo e la possibilità di giocare d’anticipo, a costo di prenderlo subito e lasciarlo in prestito al River fino a giugno. Ci sono tante pretendenti, non solo in Italia. Come prospettiva di giocatore, non siamo distanti da Lautaro Martinez“.