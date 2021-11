De Santis: “Berardi il rinforzo ideale, ha delle caratteristiche che mancano alla Fiorentina. Ammettere di lottare per un obiettivo è il primo passo per costruire qualcosa di importante”

L’operatore di mercato Lorenzo De Santis ha parlato delle vicende di casa Fiorentina a Lady Radio.

Queste le sue parole: “Italiano ha detto che la Viola è l’ottava sorella? E’ una dichiarazione corretta che ho apprezzato, per raggiungere certi obiettivi è giusto esplicitarsi e uscire allo scoperto. Alla Fiorentina è mancato molto lottare per un obiettivo, è il primo passo per costruire qualcosa di importante. Io mi aspetto che la squadra continui a rafforzare questo trend, anche perché il calendario dei prossimi due mesi è abbastanza agevole. Abbiamo finito gli aggettivi per Vlahovic, i suoi numeri parlano per lui: è il giocatore che ha portato più punti alla propria squadra in Serie A”.

De Santis si sofferma poi sul calciomercato: “E’ legittimo aspettarsi un acquisto importante dalla Fiorentina a gennaio, un giocatore come Berardi o Alvarez. L’attaccante del Sassuolo ha tanti punti che lo rendono un rinforzo ideale per la Viola, ha delle caratteristiche che ad oggi mancano nella squadra di Italiano. Poco importa che sarebbe il terzo mancino del tridente viola, assieme a Vlahovic e Gonzalez“.