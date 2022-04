De Santis: “Cabral è un investimento per il futuro, non può essere giudicato. La mia idea per l’attacco che verrà”

L’intermediario di calciomercato Lorenzo De Santis ha parlato dei temi del momento in casa Fiorentina a Lady Radio. “Quando arrivarono sia Cabral che Ikoné, dissi che bisognava stare attenti an on giudicarli in modo frettoloso. Entrambi vengono da due campionati diversi e oltretutto, la Serie A è il campionato più difficile a livello tattico. Rimango dell’idea che il brasiliano non sia giudicabile e che l’investimento fatto dalla Fiorentina sia più per il futuro che per il presente”.

Prosegue così De Santis: “La società dovrà fare delle valutazioni molto attente sul reparto offensivo della prossima stagione: laddove venissero confermati sia Cabral che Piatek, non ci sarebbe spazio per un altro giocatore. Secondo me la Fiorentina terrà uno dei due e andrà sul mercato per acquistarne un altro. Agustin Alvarez? A livello di caratteristiche è simile al polacco”.