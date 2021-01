De Santis: “Caicedo? Correa non ha aiutato la Fiorentina. Lammers pista percorribile”

L’addetto ai lavori ed esperto di calciomercato, Lorenzo De Santis, ha parlato delle mosse della Fiorentina a Lady Radio.

Queste le sue dichiarazioni: “Sarà un mercato così anomale che è difficile fare previsioni. I soldi sono pochi per tutte le squadre ed è ancora più difficile operare: inoltre, a gennaio si gioca ogni tre giorni. Caicedo? L’infortunio di Correa non ha aiutato la Fiorentina, ne avrà ancora per altri 10-15 giorni. Inzaghi davanti ha solo Immobile a Muriqi, oltre all’ecuadoriano, per cui lo cederanno soltanto in caso di un altro acquisto o di un ritorno dell’argentino. A gennaio il mercato si fa o all’inizio, come fece la Fiorentina con Muriel, o alla fine. La partita di ieri ha dimostrato per l’ennesima volta che il problema della squadra di Prandelli è l’attacco. E va in difficoltà quando, proprio come ieri, deve fare la partita contro una difesa schierata. Cutrone ha già la valigia in mano, ma anche Kouame potrebbe andarsene: sostituirlo con El Shaarawy sarebbe un upgrade. Lammers? Pista percorribile, l’Atalanta ha tantissimi giocatori in attacco”.