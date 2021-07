De Santis: “Carrascal operazione intrigante per la Fiorentina. Si sono aperte possibilità di permanenza per Pezzella”

L’intermediario di mercato, Lorenzo De Santis, intervenuto su Lady Radio, ha parlato dei temi più caldi del mercato della Fiorentina: “Su Vlahovic balla sia clausola rescissoria, che il discorso scadenza. Per la Fiorentina rinnovare il contratto del giocatore è una priorità assoluta. Se riuscisse ad ottenere la firma darebbe un segnale importante con due grandi attaccanti, lui e Gonzalez, con contratti lunghi e un bel futuro davanti”.

Su Lirola: “Il Marsiglia si fa forte della volontà del giocatore, se riesce a recuperare i soldi che ha investito per lui, la Fiorentina fa una buona operazione”.

Infine De Santis ha aggiunto: “Pezzella si sono aperte delle possibilità per rimanere. Carrascal un’operazione intrigante, perché può essere impiegato in vari modi. Di lui in Colombia se ne parla benissimo, per le qualità tecniche che ha. Il prezzo del suo cartellino non è inferiore ai dieci milioni di euro“.