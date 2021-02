De Santis: “Castrovilli è in difficoltà da tempo, Kouame impalpabile. C’è solo una magra consolazione per la Fiorentina”

L’esperto di mercato, Lorenzo De Santis, ha parlato della sconfitta della Fiorentina contro la Sampdoria a Lady Radio.

Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: “La classifica della squadra di Prandelli è da bollino rosso. Ieri si meritava almeno un punto, ma non ci si può aggrappare sempre agli episodi. Quando manca Ribery e Castrovilli è in difficoltà, cosa che ultimamente succede spesso, le cose si mettono sempre male. Manca qualcosa nella costruzione della squadra a livello realizzativo: Kouame è impalpabile e lo è da qualche tempo. La differenza l’hanno fatta i cambi: Ranieri che può mettere Quaglierella e Candreva è sicuramente più tranquillo di Prandelli che ha messo Malcuit e Callejon. Aspettare gli ultimi dieci minuti per fare i cambi, soprattutto oggi che ce ne sono cinque, non è una scelta saggia.

De Santis torna poi sulle scelte di mercato della Fiorentina: “E’ stato scelto di non prendere un attaccante che potesse togliere visibilità a Vlahovic: ma quando manca Ribery, c’è solo il serbo in grado di segnare. Alla Fiorentina avrebbe fatto comodo anche un giocatore come Ounas, in grado di togliere pressione all’attaccante centrale. L’unica magra consolazione è che le squadre dietro alla Viola stanno facendo peggio”.